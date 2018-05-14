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14 Mayıs 2018 10:17

Sigara için pompacıyı öldürüp soygun yaptılar

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2014 yılında akaryakıt istasyonunda meydana gelen cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel ekibin yaptığı çalışma sonucu 2’si kadın 7 kişi gözaltına alınırken, 4 yıl sonra aydınlatılan faili meçhul olayda şahısların cinayeti sigara için işlediği ortaya çıktı.

Sigara için pompacıyı öldürüp soygun yaptılar

14 Mayıs 2018 10:17


Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak 2014 tarihinde Kayseri - Adana karayolu üzeri İncesu ilçesi civarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana gelen olayda kar maskeleriyle istasyona gelen kimliği belirsiz şahıslar, pompacı olarak görev yapan 48 yaşındaki Selami Çakır’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. 4 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığı dosyayı ele alarak faillerin bulunması için özel ekip kurdu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu dedektifler, kamera kayıtları ve teknik takip sonucu olayla ilgili olarak O.Ç., Y.B., M.Ç., Ö.B., R.A. ile S.Ç. ve A.Ö. isimli kadın şahısları eş zamanlı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şahısların sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Pompacıyı öldürdükten sonra sigara çaldılar


Öte yandan, cinayet anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli şahıslar, o sırada tek çalışan Selami Çakır’ı fark etti. Şahısların Çakır’ı defalarca bıçaklaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara ayrıca Çakır’ı öldüren şahısların istasyondan sigara çalarak kayıplara karışması da yansıdı.



Çocuklarını okutmak için Kayseri’ye gelmiş


Cinayete kurban giden Selami Çakır’ın Giresun’da emekli olduktan sonra üniversite okuyan çocuklarını okutmak için Kayseri’ye geldiği, benzin istasyonunda yaklaşık 2 hafta çalıştığı öğrenildi.



Özel ekip faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı kurulan özel ekip faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Ekipler tarafından kısa süre önce de Felahiye ilçesinde 2012 yılında 82 yaşındaki Pembe Boraze’nin baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayı aydınlatılarak failler adalete teslim edilmişti.




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