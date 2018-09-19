Silah ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, silah ticareti yapan bir kişi 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişekle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.