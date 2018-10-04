İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden dernek başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de dün taziye için gittiği cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de dün taziye için gittiği cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, son yolculuğuna uğurlandı.


Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle meydanında bulunan Meydan Camii'de dün gerçekleşen olayda Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı 65 yaşındaki Bekir Barbaros, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Ağır yaralanan Barbaros, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Bekir Barbaros'un cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazı sırasında cami ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Kılınan namazın ardından Barbaros'un cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.