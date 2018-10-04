Silahlı saldırıda hayatını kaybeden dernek başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de dün taziye için gittiği cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle meydanında bulunan Meydan Camii'de dün gerçekleşen olayda Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı 65 yaşındaki Bekir Barbaros, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Ağır yaralanan Barbaros, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Bekir Barbaros'un cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazı sırasında cami ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Kılınan namazın ardından Barbaros'un cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.