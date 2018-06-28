Sınava girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çelik, toplu taşım araçlarının sınav belgesini gösterecek öğrencilere ücretsiz olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler için ulaşım kolaylığı sağladıklarını belirtti. Başkan Mustafa Çelik, sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin raylı sistem, belediye otobüsü ve halk otobüsünden ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı.

YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileklerinde de bulunan Başkan Mustafa Çelik, “Her öğrencimize zihin açıklığı ve başarı diliyorum. Rabbimden emeklerinin karşılığını vermesini niyaz ediyorum” diye konuştu.