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Sindelhöyük Mahallesi Spor Tesisi'nin yapımına başlandı

500 bin lirası Spor Toto’nun hibesiyle, toplam maliyeti ise 1 milyon 650 bin değerinde olan Sindelhöyük Mahallesindeki Spor Tesisinin yapım çalışmalarına start verildi.

500 bin lirası Spor Toto'nun hibesiyle, toplam maliyeti ise 1 milyon 650 bin değerinde olan Sindelhöyük Mahallesindeki Spor Tesisinin yapım çalışmalarına start verildi.


Futbol sahası, idari bina ve yürüyüş yollarının yapılacağı tesisin Sindelhöyük Mahallesi için önemli bir proje olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Özellikle genç nüfusumuzun fazla olmasından dolayı yapılacak bu spor tesisimiz önemli bir boşluğu dolduracaktır. Gençlerimizin Develi'ye kadar gelmeyip kendi mahallelerinde nezih bir ortamda futbol oynayacakları ve boş zaman aktiviteleri yapacakları bu tesisimizin şimdiden mahallemiz ve Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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