İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sindelhöyük mahallesinde korkutan yangın

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde Yusuf Çelik'e ait olduğu öğrenilen evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekinleri, alevlere müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.