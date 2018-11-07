Sindelhöyük mahallesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde Yusuf Çelik'e ait olduğu öğrenilen evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekinleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.