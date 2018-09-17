Sinyalizasyon kablolarını çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Devlet Demiryollarına ait sinyalziasyon kablosu çalan 2 kişi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Semerkent mahallesinde; trenin bulunduğu noktayı gösteren, emniyetli seyir etmeyi sağlayan, hareket yönünü gösteren, kapasite artışı sağlayan ve meydana gelebilecek kazaları önleyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait sinyalizasyon kablosu kesilerek çalındı. Olay bölgesinde ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmada, olayda kullanılan araç ile olay şüphelileri olduğu tespit edilen B.K. ve G.Y., kesilmiş olan yaklaşık 90 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosu ve suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan araştırmalarda şahısların, 4'ü jandarma 4'ü ise Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan ve önceki tarihlerde meydana gelen faili meçhul toplam 8 olayın da şüphelileri olduğu tespit edildi.

B.K. ve G.Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.