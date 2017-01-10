Sivas Belediyeleri Kocasinan Belediyesini ziyaret etti

KAYÇEV’i örnek alarak Atık Birliği oluşturan Sivas Belediyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u ve beraberindeki diğer ilçe belediye başkanlarını misafir etti. Başkan Çolakbayrakdar Kayseri’nin belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye’ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, katı atıkla ilgili yerinde toplama, ayrıştırma ve bunları ekonomiye kazandırma noktasından son teknolojiyle donatılmış modern bir tesisimiz var. Tesisimizin diğer çevrelerden duyulması ve bunun örnek olarak alınması bizleri mutlu etti. Yapılan hizmetin hem çevre bilinci hem de Türkiye ve Kayseri ekonomisine katkı vermesi son derece önemlidir. Bugünkü bu adımınız vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında hem de ekonomiye katkı sunması açısından önemlidir. Kayseri belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye’ye örnek olmuş ve modern olmuştur. Bizlerde bu kültürü yaşatıyor olmadan dolayı mutluluk duyuyoruz. Şimdiden tesisiniz hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Sarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da şahsına ve heyetine gösterilen sıcak ilgiye teşekkür etti. Başkan Oğuz, şehircilik açısından yapılan hizmetlerin takdire değer olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz ve Devletimiz için yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün belediyelere örnek olacak hizmetleriniz var. Bunlardan biri de ambalaj atıkları geri dönüşüm tesisleridir. Tesisleri inceleyerek inşallah örnek alacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret sona erdi.