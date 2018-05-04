Siviş Camisi, gelecek nesillere hizmet verecek

Küçükmustafa Mahallesi’nde yer alan Siviş Camisi’nin ibadete açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, ilçe belediye başkanları, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile daire müdürleri, mahalle muhtarları ve semt halkı iştirak etti. Küçükmustafa Mahallesi’nin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu, yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti. Açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyesi olarak bir gelenek haline geldi. Her hafta bir çalışmayı tamamlayarak halkın hizmetine sunuyoruz. Bugün burada yıkık virane olan ve bakımsızlıktan adeta yok olma tehlikesinde olan Siviş Camimizin aslına uygun olarak yenilendi ve yeni hali ile yeniden ibadete açıyoruz. Biz sadece bu yapıyı aslına uygun olarak onarmakla birlikte bir Anadolu kültür mirasının gelecek kuşaklara kazandırılmasını sağladık. Bu camimiz sayesinde ezan ve Kuran sesi yeniden yükselecektir. Çevresi ile bütünleşen bu çalışmamız hayırlı olsun.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında; "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe halkına büyük hizmetler ve kolaylıklar sunmaktadır. Tarihi yapıların önemini hepimiz biliyoruz. Hem geleceğe yatırım yapan hem de tarihimize sahip çıkan belediyemizi kutluyorum, yatırımları ve hizmetleri ile bölgelerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Her hafta bir etkinlik ile bir yatırım ve hizmeti halkın hizmetine sunmaktadır, bundan dolayı da emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tören sonrası katılımcılara Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramı olan aşure ikramında bulunuldu.