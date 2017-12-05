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05 Aralık 2017 13:48

SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu Pınarbaşı’nda toplandı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Kayseri İl Tespit Kurulu Pınarbaşı’nda toplandı.

SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu Pınarbaşı’nda toplandı

05 Aralık 2017 13:48


Toplantıya, Pınarbaşı Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, “Pınarbaşı’mız kültürel değerleri oldukça zengin bir ilçedir. Unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel mirasa sahiptir. Yapılan çalışma bu değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması açısından son derece önemlidir. Değerlerimizin tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasımızın yaşaması ve daha da ileri gitmesi en büyük isteğimizdir. Aynı zaman da yöremizin de tanıtılmasına katkı sağlayacak bu çalışmanın ilçemizde yapılması mutluluk verici. Ev sahipliğini üstlenmekten büyük onur duydum” ifadelerini kullandı.




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