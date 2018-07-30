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30 Temmuz 2018 14:22

Sorunsuz yıkım, kesintisiz hizmet

Büyükşehir Belediyesi, eski adı Tavlusun Caddesi olan Hulusi Akar Bulvarı’nda yolun genişleme alanındaki binaların yıkımını sürdürüyor.

Sorunsuz yıkım, kesintisiz hizmet

30 Temmuz 2018 14:22

Vatandaşların rızası alınarak sorunsuz bir şekilde yapılan yıkım çalışmalarının yanı sıra, yol yapım çalışmaları da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sahada süren çalışmaları ve şantiyeleri sık sık ziyaret etmeye ve yapılan işleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Çelik, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne geçerek Hulusi Akar Bulvarı’nın genişleme alanında bulunan son iki binadan birisinin yıkım çalışmalarını takip etti. Başkan Çelik, hak sahiplerinin rızası doğrultusunda son binanın da önümüzdeki hafta yıkılacağını ve yol güzergahındaki engellerin tamamen kaldırılmış olacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi, eski adı Tavlusun Caddesi olan Hulusi Akar Bulvarı’nın devamını 50 metre genişliğinde modern bir bulvar haline getirecek.




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