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Sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yakalanarak gözaltına alınan sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs adliyeye çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince sosyal medya sitesi üzerinden silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, H.Y. yakalandı. H.Y.'nin yapılan kaba üst ve ev aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ile 196 adet değişik çap ve markalarda tabanca fişeği, 1 adet kısa çaplı ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet muşta ve 4 adet kama tabir edilen bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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