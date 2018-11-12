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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor dün sahasında oynadığı maçta Adana ekibi Ceyhanspor ile berabere kaldı.


Stat:Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha


Hakemler: Kemal Ögen, Yahya Kemal Yurtbilir, Nurullah Buğa


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Rafet Kayapınar, Recep Daylak, Furkan Öztürk, Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman, Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser


Ceyhanspor: Mehmet Koç, Taner Kaçıran, Gürol Kahraman, Abdullah Keleş, Samet Alparslan, Vahid Hosseinzadehasl, Azat Mamuk, Eray Baba, Bura Ergenxx, Birol, Nezir Konuk

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