Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor dün sahasında oynadığı maçta Adana ekibi Ceyhanspor ile berabere kaldı.
Stat:Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Kemal Ögen, Yahya Kemal Yurtbilir, Nurullah Buğa
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Rafet Kayapınar, Recep Daylak, Furkan Öztürk, Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman, Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser
Ceyhanspor: Mehmet Koç, Taner Kaçıran, Gürol Kahraman, Abdullah Keleş, Samet Alparslan, Vahid Hosseinzadehasl, Azat Mamuk, Eray Baba, Bura Ergenxx, Birol, Nezir Konuk