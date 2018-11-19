Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

grupta dün oynanan 68 Aksaray Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısını ev sahibi ekip 68 Aksaray Belediyespor 1-0 önde kapatırken Talasgücü Belediyespor maçın bitimine 1 dakika kala eşitliği yakaladı ve karşılaşmadan 1-1 eşitlik ile ayrıldı. Karşılaşmanın 90+4.dakikasında ise Talasgücü Belediyespor lehine verilen penaltı kararı yapılan itirazların ardından iptal edildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise her iki takım oyuncuları da hakem triosuna büyük tepki gösterdi.

Stat: Aksaray Dağılgan Stadı

Hakemler: Onur Güneş Yusuf Susuz Alper Adıyaman

68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal Cüyent Öztürk Ömer Çiçek Emre Taşkoparan Enes Soy Kadir Baylan Eray Eren Alaattin Közen İbrahim Konuksever Abdullah Özpınar Okan Sarı

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut Sedat Burak Altay Rafet Kayapınar (Ali Yılmaz dk.46) Mehmet Tahir Kalem Burak Öztürk Recep Daylak Furkan Özdemir (Ertuğrul Yalman dk.72) Canberk Soykuvvet Melih Rahman Nişancı Mustafa İlkay Kartal Yusuf Eser (Yakup Can Yazgan dk.85)

Goller: Ömer Çiçek dk.36 (68 Aksaray Belediyespor), Ertuğrul Yalman dk.89 (Talasgücü Belediyespor)