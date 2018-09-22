Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

hafta maçında Kayserispor evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Skubic'in vuruşunda top ağlarla buluştu ama gol ofsayt gerekçesiyle yok sayıldı.

25. dakikada gelişen Kayserispor atağında Chery'in ceza sahası içerisindeki vuruşunu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR sistemini inceleyen Çakır, golü verdi. 0-1

45+1. dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı kornerde Selim topu Jonsson'un önüne bıraktı. Jonsson'un ceza sahası dışında sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,

Kayserispor: Tiago Lopes, Levent, Kana-Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah, Deniz, Bilal, Chery, Umut Bulut

Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Kravets, Varela, Sapunaru, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Selim, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic, Yatabare

Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Huertas, Hadziahmetovic, Abro, Vedat, Opanasenko

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1)

Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor)