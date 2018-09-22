İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Atiker Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 6.

hafta maçında Kayserispor evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada Skubic'in vuruşunda top ağlarla buluştu ama gol ofsayt gerekçesiyle yok sayıldı.


25. dakikada gelişen Kayserispor atağında Chery'in ceza sahası içerisindeki vuruşunu defans uzaklaştırdı.


36. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR sistemini inceleyen Çakır, golü verdi. 0-1


45+1. dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı kornerde Selim topu Jonsson'un önüne bıraktı. Jonsson'un ceza sahası dışında sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,


Kayserispor: Tiago Lopes, Levent, Kana-Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah, Deniz, Bilal, Chery, Umut Bulut


Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Kravets, Varela, Sapunaru, Mert, Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Selim, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic, Yatabare


Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Huertas, Hadziahmetovic, Abro, Vedat, Opanasenko


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1)


Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.