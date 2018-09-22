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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 6.

hafta maçında sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Varela'nın ortasını kaleci Serkan uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Levent Gülen topu ayağından uzaklaştırınca Fofana topu aldı. Fofana'nın vuruşunu kaleci Lung çıkardı.


63. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kravets topu Chery'nin önüne indirdi. Chery'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,


Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Kana Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah (Varela dk. 46), Deniz, Bilal (Kravets dk. 57), Chery, Umut Bulut


Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Mert, Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Selim, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Abro dk. 89 ?), Fofana (Vedat dk. 79), Milosevic (Huertas dk. 61), Yatabare


Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Hadziahmetovic, Opanasenko


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)

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