Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 6.
hafta maçında sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Varela'nın ortasını kaleci Serkan uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Levent Gülen topu ayağından uzaklaştırınca Fofana topu aldı. Fofana'nın vuruşunu kaleci Lung çıkardı.
63. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kravets topu Chery'nin önüne indirdi. Chery'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun,
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Kana Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah (Varela dk. 46), Deniz, Bilal (Kravets dk. 57), Chery, Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Selim, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Abro dk. 89 ?), Fofana (Vedat dk. 79), Milosevic (Huertas dk. 61), Yatabare
Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Hadziahmetovic, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)