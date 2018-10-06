Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal'in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane'ye bıraktı. Saadane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydunus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdağan
Kayserispor: Lung, Atila Turan, Levent Gülen, Lopes, Sapunaru, Chery, Bilal, Mensah, Rotman, Şamil Çinaz, Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Mert, Kravets, Varela, Asamoah Gyan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet Uslu, Orhan, Brabec, Saadane, Boldrin, Samudio, Ali Çamdalı, Umar (Süleyman dk. 7), Musa Çağıran, Vedat Muriç
Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Mustafa, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Gladky
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Saadane (dk. 25) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Saadane (Çaykur Rizespor)