Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Robinho'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Emre'nin sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
10. dakikada ceza sahası dışından Douglas'ın şutunda kaleci Muammer soluna yatarak topu kornere çeldi.
17. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Rybalka'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
20. dakikada sağ kanattan Tiago Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Bila'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
30. dakikada sağ kanatta Tiago Lopes, pasını Chery'e verdi. Chery'nin defansın arkasına bıraktığı topa Bilal'in vuruşunda top uzak direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Bilal'in şutu yandan dışarı gitti.
37. dakikada Robinho'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleci Muammer ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan, pasını aktarmak isterken Muammer, yatarak topu kornere çeldi.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Tiago Lopes, Levent Gülen, Jean Armel Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Cristian Sapunaru, Tjaronn Chery, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Umut Bulut
Yedekler: Silviu Lung, Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Silvestre Varela, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
DG Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Erik Mattias, Douglas Pereira, Hakan Arslan, Carl Medjani, Robinho, Sergiy Rybalka, Emre Kılınç, Muhammet Demir
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Paul Pap, İlker Sayan, Aydın Karabulut, Gabriel Torje, Zoro Cyriac, Sergio Roman Alvarez
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Levent Gülen (Kayserispor), Ziya Erdal, Robinho (Sivasspor)