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25 Ağustos 2018 22:44

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

25 Ağustos 2018 22:44

haftasında Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşiklikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic’in düzgün vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.


20. dakikada Bilal’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topa yükselen Chery’nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.


21. dakikada Chery’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in vuruşunda defansa çarpan top kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.


28. dakikada ani gelişen atakta Aleksic’in sol kanattan pasında topla buluşan Adem’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


41. dakikada Sapunaru’nun pasında defanstan seken top Umut’un önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Umut’un vuruşunda Ertaç, meşun yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırmayı başardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx


Kayserispor: Lung xxx, Kana Bıyık x, Atila Turan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx, Bilal xx, Mensah xx, Deniz Türüç xx, Rotman xx, Umut Bulut xx


Yedekler: Muammer, Doğan, Asamoah, Levent, Şamil, Hasan Hüseyin, Kravets, Oğuzhan, Boldrin, Mert


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sincere xx, Mina xx, Rahman xx, Sadık xx, Guilherme xx, Aleksic xx, Pereira xx, Ahmed xx, Boutaib xx, Adem Büyük x


Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Donald, Murat, Chebake, Erkan Kaş, Mustafa, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kart: Rotman (Kayserispor)




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