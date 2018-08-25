Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 23:43

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

25 Ağustos 2018 23:43

haftasında oynanan Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sol kanattan Atilla’nın ortasında ceza sahasında yükselen Chery’nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.


57. dakikada Deniz, topu sol kanattan müsait durumdaki Bilal’e çıkardı. Arka direkte topla buluşan Bilal, müsait durumdayken istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.


63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Pereira’nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Lung boşa çıkınca topu önünde bulan Donald’ın vuruşunda top üstten auta gitti.


76. dakikada sol kanatta çizgiye inen Bilal’in ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Mensah’ın vuruşunda top yandan auta gitti.


79. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx


Kayserispor: Lung xxx, Kana Bıyık x, Atila Turan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx (Şamil dk. 69 x), Bilal xx, Mensah x (Asamoah dk. 77 x), Deniz Türüç x (Kravets dk. 85 ?), Rotman xx, Umut Bulut xx


Yedekler: Muammer, Doğan, Levent, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Boldrin, Mert


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sincere xx, Mina xx, Rahman xx, Sadık xx, Guilherme xx, Aleksic xx, Pereira xx (Chebake dk. 68 x), Ahmed xx (Donald dk. 46 x), Boutaib xx, Adem Büyük x (Mustafa dk. 90 ?)


Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Murat, Erkan Kaş, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Rotman, Atila Turan (Kayserispor), Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç