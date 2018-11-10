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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor 0 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının ilk 45 dakikası Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada Bilal'in sol kanattan içeri gönderdiği pasla topla buluşan Umut, topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


18. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer'den dönen topu takip eden Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi.


44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut, topu ceza sahası dışarısındaki Chery'e kazandırdı. Chery'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.


45. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Chery'nin sert şutunda kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir


Kayserispor: Muammer, Lopes, Rotman, Şamil, Bilal, Umut, Chery, Sapunaru, Mensah, Kucher, Atilla


Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Varela, Hakan, Adem, Mert


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Galatasaray: Muslera, Marianio, Maicon, Serdar, Selçuk, Belhanda, Sinan, Ömer, Onyekuru, Ozan, Feghouli


Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Yunus, Celil, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Onyekuru (dk. 18) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Lopes, Kucher (Kayserispor), Feghouli (Galatasaray)

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