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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak puanını 23'e yükseltti.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın aşırtma şutunda kaleci Muammer son anda topu çeldi.


63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut topu müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak Galatasaray defansı araya girdi. Topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topa müdahale etmek isteyen Mensah ile kaleci Muslera'nın topu kazanma mücadelesinde Muslera sakatlandı.


75. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Selçuk'un savunmanın arkasına attığı topu rakibinden kurtaran Onyekuru, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2


82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu direğin dibinden auta gitti.


88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasına arka direkte gelişine vuran Ömer Bayram, topu ağlara gönderdi. 0-3



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir


Kayserispor: Muammer, Lopes, Rotman, Şamil, Bilal, Umut, Chery (Varela dk. 61), Sapunaru, Mensah (Hakan dk. 86 ?), Kucher, Atilla


Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 90 ?), Marianio, Maicon, Serdar, Selçuk (Yunus dk. 90 ?), Belhanda, Sinan, Ömer, Onyekuru, Ozan, Feghouli (Celil dk. 87 ?)


Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)


Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)

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