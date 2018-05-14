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14 Mayıs 2018 20:54

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

14 Mayıs 2018 20:54

haftasında oynanan Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


8. dakikada Mendes ceza sahası önünde topu Kravets ile buluşturdu. Kravets’in şutunda top auta çıktı.


20. dakikada Mendes’in sağ kanattan yaptığı ortada yükselen Kravets’in müsait durumdayken vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz’in sert şutunda top auta çıktı.


33. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Onur topu indirdi, topu önünde bulan Muğdat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Sapunaru x, Erkan x, Kucher xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 34 x), Deniz x, Mendes xx, Boldrin xx, William x, Kravets xx


Yedekler: Vedat, Atilla, Güray, Erdal, Stajiljkovic


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes x, Mustafa x, Caner xx, Barbosa x, Soner xx, Onur x, Ömer x, Sissoko xx, Muğdat xx, Seleznyov x


Yedekler: Bora, Nounkeu, Kadir, Aykut, Hasan Ali, Bilal, Olcan, Bia, Serginho, Larsson


Teknik Direktör: Okan Buruk




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