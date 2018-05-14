haftasında oynanan Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada Mendes ceza sahası önünde topu Kravets ile buluşturdu. Kravets’in şutunda top auta çıktı.
20. dakikada Mendes’in sağ kanattan yaptığı ortada yükselen Kravets’in müsait durumdayken vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz’in sert şutunda top auta çıktı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Onur topu indirdi, topu önünde bulan Muğdat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Sapunaru x, Erkan x, Kucher xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 34 x), Deniz x, Mendes xx, Boldrin xx, William x, Kravets xx
Yedekler: Vedat, Atilla, Güray, Erdal, Stajiljkovic
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes x, Mustafa x, Caner xx, Barbosa x, Soner xx, Onur x, Ömer x, Sissoko xx, Muğdat xx, Seleznyov x
Yedekler: Bora, Nounkeu, Kadir, Aykut, Hasan Ali, Bilal, Olcan, Bia, Serginho, Larsson
Teknik Direktör: Okan Buruk