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14 Mayıs 2018 22:03

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 2 (Maç sonucu)

14 Mayıs 2018 22:03

haftasında Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Akhisarspor bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


58. dakikada Barbosa kaleci Lug ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek topu kornere çıkardı.


60. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda kaleci Lung gole izine vermedi.


62. dakikada Lopes’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


69. dakikada Aykut’un pasında ceza sahasına giren Seleznov, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


73. dakikada Seleznov’un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat topu müsait durumdaki Soner’e çıkardı. Soner, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


79. dakikada Güray’ın ortasında topa yükselen Kravets, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü attı. 1-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Erkan x (Stajiljkovic dk. 75 x), Kucher x, Kana Bıyık x (Levent dk. 34 x), Deniz x, Mendes x, Boldrin xx, William xx (Güray dk. 50 xx), Kravets xx


Yedekler: Vedat, Atilla, Erdal


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner x, Barbosa xx, Soner xx (Olcan dk. 88 ?), Onur x (Aykut dk. 46 xx), Ömer x, Sissoko xx, Muğdat xx (Nounkeu dk. 83 ?), Seleznyov xx


Yedekler: Bora, Kadir, Hasan Ali, Bilal, Bia, Serginho, Larsson


Goller: Kravets (dk. 79) (Kayserispor), Seleznov (dk. 69), Soner (dk. 73) (Teleset Mobilya Akhisarspor)


Sarı kartlar: Kucher, Deniz (Kayserispor), Aykut, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)




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