Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan Mensah’ın ortasında topla buluşan Chery, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada topla buluşan Doukara’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
22. dakikada Sakıb Aytaç’ın ortasında topla buluşan Chery’in vuruşunda top üstten auta gitti.
37. dakikada Deniz pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chery’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
38. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx, Chery xx, Sapunaru xx, Mensah xx, Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx
Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Bilal, Hasan Hüseyin, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Antalyaspor: Boffin xx, De Oliveria xx, Da Silva xx, Campos xx, Bitencourt xx, Vainqueur xx, Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx
Yedekler: Ferhat, Osman, Drole, Doğukan, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Chery (dk. 15) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)