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13 Ağustos 2018 22:40

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

13 Ağustos 2018 22:40

haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sol kanattan Mensah’ın ortasında topla buluşan Chery, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


17. dakikada topla buluşan Doukara’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


22. dakikada Sakıb Aytaç’ın ortasında topla buluşan Chery’in vuruşunda top üstten auta gitti.


37. dakikada Deniz pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chery’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


38. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert’in vuruşunda top az farkla auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx, Chery xx, Sapunaru xx, Mensah xx, Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx


Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Bilal, Hasan Hüseyin, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin, Atila Turan


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Antalyaspor: Boffin xx, De Oliveria xx, Da Silva xx, Campos xx, Bitencourt xx, Vainqueur xx, Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx


Yedekler: Ferhat, Osman, Drole, Doğukan, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Chery (dk. 15) (Kayserispor)


Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)




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