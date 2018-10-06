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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.


61. dakikada Bilal'in açtığı ortada top ceza sahası içerisinde Saadane'nin eline değince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chery, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


69. dakikada Chery'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda top kaleyi bulmadı.


74. dakikada Varela'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 2-1


86. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali Çamdalı'nın uzaktan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Fırat Aydunus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdağan


Kayserispor: Lung, Atila Turan, Levent Gülen, Lopes, Sapunaru (Mert dk. 90 ?), Chery, Bilal (Varela dk. 71), Mensah (Asamoah Gyan dk. 80 ?), Rotman, Şamil Çinaz, Umut Bulut


Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Kravets


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet Uslu, Orhan, Brabec, Saadane, Boldrin, Samudio, Ali Çamdalı, Umar (Süleyman dk. 7), Musa Çağıran (Gladky dk. 78), Vedat Muriç (Mustafa dk. 88 ?)


Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Abdullah Durak, Robin Yalçın


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Saadane (dk. 25), Ali Çamdalı (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Chery (dk. 61 pen), Umut Bulut (dk. 74)(Kayserispor)


Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Saadane, Gladky, Orhan (Çaykur Rizespor) Lung (Kayserispor)

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