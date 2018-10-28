Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan Mensah'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Umut Bulut'un kafa vuruşunda altıpasta son dokunan Şamil Çinaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşu kaleci Tolgahan'da kaldı.

68. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında Hakan Arslan kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada Emre'nin ceza sahası içinde Bilal'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı Tolgahan'ın solundan filelerle buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada Robinho ile Lopes arasındaki tartışmada hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. İkinci kartını gören Robinho, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Tiago Lopes, Levent Gülen, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Sapunaru (Mert Özyıldırım dk. 84 ?), Chery (Kucher dk. 90+4 ?), Bilal Başacıkoğlu, Mensah (Varela dk. 70), Umut Bulut

Yedekler: Lung, Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Hakan Çıtak, Adem Doğan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

DG Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Mattias (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88 ?), Pereira, Hakan Arslan, Medjani (Cyriac dk. 80 ?), Robinho, Rybalka (Torje dk. 63), Emre Kılınç, Muhammet Demir

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Paul Pap, İlker Sayan, Aydın Karabulut, Alvarez

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Şamil Çinaz (dk. 53), Chery (dk. 90 pen.) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Robinho (dk. 90+1) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Levent Gülen, Muammer Yıldırım, Atila Turan, Tiago Lopes (Kayserispor), Ziya Erdal, Erik Mattias, Medjani, Emre Kılınç (Sivasspor)