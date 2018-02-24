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24 Şubat 2018 18:00

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

24 Şubat 2018 18:00

haftasında oynanan Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)


50. dakikada sağ kanattan çalımlarla giren Lopes, müsait pozisyonda şut çekmekte geç kalınca defans araya girerek topu uzaklaştırdı.


51. dakikada Neumayr’ın pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren Mensah’ın şutunda kaleciyi geçen meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


52. dakikada Deniz’in sağ kanattan yaptığı ortada Umut müsait pozisyonda topa dokunda ancak top az farkla auta çıktı.


62. dakikada Koita’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Trezeguet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


66. dakikada Veysel, Deniz’e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Mutlu Meler tarafından gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


68. dakikada Badji’nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


73. dakikada sağ kanattan aldığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıyan Deniz’in şutunda top kaleci Ramazan’da kaldı.


74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendes topu dışarı çıkardı. Kaleci Harun’un ayaklarından seken topu takip eden Badji’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1


76. dakikada Pavelka’nın Mendes’e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonucu hakem Halil Mutlu Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut, topu ağlara yolladı. 3-1


90. dakikada Sapunaru’nun Trezeguet’i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında topun gerisine geçen Trezeguet, fileleri havalandırdı. 3-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Espinoza xx (Şamil dk. 69 x), Umut xx, Deniz xxx (Güray dk. 86 ?), Kravets x (Asamoah dk. 76 x), Mendes xxx, Sapunaru xx, Badji xx, Erkan xx, Kana Bıyık xx


Yedekler: Vedat, Levent, Varela, Erdal, Kucher, Atilla, Amorim


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Kasımpaşa: Ramazan x, Omeruo x, Trezeguet xx, Pavelka x, Koita x, Youssef x, Mensah xx (İlhan dk. 83 ?), Mbaye xx (Veigneau dk. 69 x), Neumayr xx (Ahmet dk. 64 x), Veysel x, Popov x


Yedekler: Eray, Burak, Eduok, Etoundi, Hasan, Onur, Burak


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Deniz (dk. 20), Badji (dk. 74), Umut (dk. 76 pen.) (Kayserispor), Mbaye (dk. 2), Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa)


Kırmızı kart: Veysel (dk. 66) (Kasımpaşa)


Sarı Kartlar: Lopes, Sapunaru (Kayserispor), Pavelka (Kasımpaşa)




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