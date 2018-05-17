Sporcular yeteneklerinin küçükken farkında olacak

Atatürk Spor Salonu’nda projenin tanıtımına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı; proje ile bilinçli sporcuların yetişeceğini belirterek; “Şuanda ilimizde birinci sınıflarda bulunan 23 bin öğrencimizin sportif yeteneklerini test etmek üzere buradayız. Biraz önce bütün test yapılan bölümleri gezdik, kas gücünden tutun ki esneklik, sıçrama gibi tüm testlerin bulunduğu istasyonlarımız var. Artık Türkiye’de bilinçli olarak sporcuların seçiminin sağlandığı bir durumu görüyoruz. Bundan gerçekten çok mutlu oluyoruz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Toplam 41 beden eğitimi öğretmeni sporcumuzla beraber öğrencilerimizin testleri teknik bir şekilde aletlerle yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm ülkemizde sporcularımızı seçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise bu proje ile bütün öğrencilerin taramasını yapacaklarını, bu sayede Türk sporunun ilerleyen yıllarda daha iyi hale geleceğini dile getirerek; “Büyük bir şehirde yaşıyoruz, ama sporcu noktasında çok eksikliğimiz var. Bu işi Milli Eğitim Müdürümüzle el ele vererek güçlü Türkiye’nin temellerinin atıldığı gibi ilimizde de sportif temelleri atalım diye bir düşünceyle yola çıktık. Yetenek taramasını pilot olarak Kayseri’de yapmaya başladık. İlk olarak Hisarcık’ta bir okulumuzda yaptık, daha sonra diğer okullarımıza malzemeleri taşıyarak testlerimizi yaptık ve verimi gördük. Bu konuyu bakanlığımıza rapor ettik, bizim gibi yapan 2-3 il daha olmuştu. Bakanlığımız bunu değerlendirmeye tabii tuttu. Buradan bir proje çıkartılarak Türkiye genelinde örnek bir proje oluşturuldu. Bizim kullanmış olduğumuz cihazlardan daha detaylısını bakanlığımız temin ederek Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortak bir protokol yaparak faaliyetleri beraber yapma kararı aldı. Bunun ilk başlangıcında sportif yetenek taraması ile gençlerimizin spora yönlendirilmesi başlamış oldu. 7 Mayıs itibariyle başlamış idi, Kayseri’de 23 bine yakın öğrenci var. Mayıs ayı içerisinde yapabildiğimiz kadarıyla bitirmeye çalışacağız, bitiremezsek de Eylül ayında devam edecek. Artık bundan sonra bu proje Allah izin verirse bitmeyecek. Her sene tüm öğrencilerin taraması yapılarak, yetenekler çıkarılarak bizim bir tane sporcuya ihtiyacımız var. Olimpiyatlarda sporcuya ihtiyacımız var, bu belki Kayseri’den belki Ağrı’dan, Kars’tan. Ama öyle ya da böyle dünyada uygulanan modelin şuanda Türkiye’de başlangıcı olduğu. Bu çok büyük bir proje, çok da büyük emek gerektiriyor. 45’e yakın personelimiz sadece bu işte görevli. İnşallah Türk sporu ilerleyen yıllarda daha iyi olacak, Türk gençliği ülkeyi en iyi şekilde temsil edebilmek için faaliyetlere başlamış oldu. Bizler de yeteneği keşfedip bir üste çıkarmanın gayretinde olacağız" diye konuştu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan testlerde öğrencilerin yetenekleri ölçülerek en çok hangi spor branşında başarılı olabileceği değerlendiriliyor.