"Sporu çok yapan insan hastanede az bulunan insandır"

Ş. Talas ile Talas Belediyesi tarafından 3 Ekim Dünya Yürüyüş günü münasebetiyle yürüyüş düzenlendi.

Talas Paraşüt İndirme alanında düzenlenen etkinliğe Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve yürüyüş yapan vatandaşlar hazır bulundu. Obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların salgın gibi ilerlediğini, bunun önüne geçmek için spor yapmanın gerektiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü ali Ramazan Benli; “Bugün 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Bugün vasıtasıyla yürümenin sağlığımıza olan etkilerine farkındalık oluşturmak için buradayız. Modern dünyanın hastalıklarından en barizi olan obezite, diyabet ve hipertansiyon diye sınırladığımızda bu üç hastalığın salgın gibi ilerlediğini görmekteyiz. Bunun için de koruyucu hekimlik olarak baktığımız zaman ‘Yapabileceğimiz işlerden bir tanesi yaşam tarzı değişikliği ve diyet' deriz. Yaşam tarzı diye baktığımızda yürüyüş, diyet diye baktığımızda düzgün beslenme. Bunları vurgulamak, önemini ortaya çıkarmak için buradayız. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim. Günde 10 bin adımı slogan olarak ortaya koyduk ama her kişinin yürüyüş kapasitesi farklı. Lütfen sırtınız terleyene kadar yürüyünüz. Çünkü terlemediğimiz, o hararetimiz çıkmadığı zaman yüksek kolesterolün düşüşü fazla mümkün olmamakta. Onun için hareketli bir hayat tarzı benimserken tempolu yürüyüş önemsiyoruz. Bu hafif tempolu yürüyüşte sırtımızın terlemesi önemli diyorum. 10 bin adımdaki maksadımızın gerekçesi de belirli bir kaloriyi yakabilmek. O kaloriyi harcayabilelim ki obez olmayalım” dedi.

Etkinliğe katılan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise spor ve yürüyüşün önemine değinerek; “Bugün vesilesiyle güzel bir topluluk bir araya gelmiş. Sürekli yürüyen, yürüyüşün etkisini, önemini hayat boyu fark eden idareci olarak yürüyüşe katılmadan edemedim. Kayserimiz gerçekten spor anlamında, spor tesisleri anmalında vatandaşların uyumu ve kullanması açısından diğer illerden son derece farklı. Kayseri gerçekten yürüyüş alanlarının bol olduğu, spor aktivitelerinin yapılabilmesinin imkanının fazla olduğu bir vilayet. Güzide, seçkin yerlerimizin bulunması Kayserili hemşehrilerimizin bir avantajı. Sporu çok yapan insanlar hastanede az bulunan insanlardır. Dolayısıyla yaşamınız sporla birlikte daha kaliteli hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de yerel yöneticiler olarak vatandaşların spor yapabileceği tesisler yapmanın önemli olduğunu belirtti. Başkan Öztürk; “İnsan kendisini seviyorsa yürümesi lazım diye düşünüyorum. Biz de yerel yöneticiler olarak yaptığımız yürüyüş parkurları, park bahçelerde yürüyüş yapan vatandaşlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin ardından yürüyüşe katılanlara Yahyalı Belediyesi tarafından elma dağıtıldı.