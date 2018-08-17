STEM çalışmalarında 70 öğrenciye katılım belgesi verildi

Düzenlenen program hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri’nin STEM çalışmaları kapsamında örnek illerden biri olduğuna vurgu yaparak çok başarılı bir stem merkezinin olduklarını dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, “Bu STEM merkezimizi 70 öğrencimizi içeriğini alan yaz kampı düzenlendi. Eğlenerek ve görerek öğrenme, kendi hayal güçlerini geliştirerek öğreniyorlar. Çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl. Bu çalışmalarımızı yayarak çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün okulların eğitim ortamlarının hepsinin çocukların seve seve geldikleri ve eğlendikleri bir mekana dönüşmesi gerekiyor. Bu çalışmalarımız arasında da o var. Çocuklarımız eğitimlerimize koşa koşa geliyorlar. Eğlenerek ve yaparak öğreniyorlar. Kendi emeklerini ortaya koyarak bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalarımız velilerimiz de görüyor onlarda bu çalışmalarımıza ciddi bir anlamda destek oluyorlar. İnşallah daha da başarılı olacağız” dedi.

Öğrencilere katılım belgesinin verilmesinin ardından program hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.