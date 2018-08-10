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10 Ağustos 2018 10:43

STK’lar Melikgazi’de

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyarete gelen 9 Sivil Toplum Kuruluşları’na örneklerle belediye çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

STK’lar Melikgazi’de

10 Ağustos 2018 10:43


Melikgazi çalışmaları hakkında bilgilendirilen Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamada bulunan Kayseri Türk Kadınlar Derneği Birliği başkanı Ayşe Uzunlu ”Bu ziyaret ile şehrimizde çalışmalar sergileyen 9 Sivil Toplum Kuruluşların başkanları ile Belediye Başkanları bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik ve bilgilendirdik ayrıca beraber yapılabilinecek etkinlik ve çalışmalar için ön çalışma yaptık“ dedi.


Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile kültür, sanat, sosyal ve sportif etkinliklerin ufkunu açtığını, bir bakıma da yön verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Bu şehrin bireylerine toplum birlik, beraberlik, birlikte yaşama, barış, paylaşma, yardımlaşma, gibi değerleri oluşturmak Sivil Toplum Kuruluşlarına düşmektedir. Çünkü edebiyat, sanat, bilim, kültür, sportif, eğitim, aile, kadın hakları ve toplumsal sosyolojiyi inşa edenler her zaman gönüllü kuruluşların amacı olmuştur. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman sivil toplum kuruluşların yanında, yardımcısı ve projelerin destek veya katkı sağlayanı olmuştur“ dedi.


Kayseri Demokrasi Platformu, Çevre Dostu Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Derneği Birliği, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, Türk Anneler Derneği, Dadaloğlu Derneği, Hacı Bektaşi Veli Derneği ile Bilgi Yurdu Derneği’nin yer aldığı heyetin başkan ve yöneticileri hep birlikte Melikgazi iletişim merkezini, fuaye ile sergi salonunu gezerek çalışması hakkında bilgiler aldılar ve hatıra fotoğrafı çekildiler.




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