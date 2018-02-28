STK’lardan ’28 Şubat’ açıklaması

Memur-Sen, MAZLUM-DER, AS-DER ve 28 Şubat Öğrenci Derneği üyeleri tarafından 28 Şubat 1997 darbesinin 21’inci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "28 Şubat, o süreçteki uygulamaların bütününe bakıldığında devletin ve milletin bütün kurum ve imkanları kullanarak toplumu ve devletin işleyişini cebir ve şiddetin eşlik ettiği bir toplumsal mühendislikle baştan ayağa dönüştürme amacını taşımaktaydı. Bu yönüyle büyük bir toplumsal yara haline getirilen başörtü yasağına indirgenebilecek bir şey olmadığı gibi klasik askeri bir darbeden farklılaştığı için de hafifsenebilecek bir olay değildir. 28 Şubat, bu milletin değerlerine göre siyaset yapılanmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inançlarını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayreti karşı, siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir" dedi.

Kalkan, "28 Şubat ile birlikte ilk iş olarak D/8 girişimi atıl bırakılmış ve faizci yağma sistemini ortadan kaldıran havuz sistemini iptal etmiştir. Buda darbenin hangi saiklerle yapıldığının bir diğer göstergesidir. 28 Şubat ile birlikte FETÖ, irtica adı altında sinsice dindar subayları tasfiye edip, kendi adamlarını orduya sokmuş, 15 Temmuz’a gelen süreçte en stratejik hamlesini yapmıştır" ifadelerini kullandı.

MAZLUM-DER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da, "28 Şubat 1997 post modern darbe döneminin üzerinden 21 yıl geçti. Dışarıdan ABD ve batı ülkeleri, içeriden silahlı kuvvetler, yargı, siyaset, bürokrasi, basın, sermaye ve yandaş STK’lardan oluşan çetenin desteği ile yapılan darbenin yaraları ne yazık ki hala sarılamadı. Üzerinden 21 yıl geçen darbe, milletin iktidarına karşı yapılmış ve bu dönemde milletten 6 milyon oy alan iktidarın büyük ortağı Refah Partisi, hukuk ayaklar altına alınarak kapatılmıştı. Küçük ortak Doğru Yol Partisi ise sinsi oyunlarla bölünmüştü. Bunun yanında uygulanan başörtüsü yasağı sebebiyle on binlerce üniversiteli kızımız eğitim hakkından mahrum bırakılmış, binlerce bayan memurun görevine de son verilmişti" şeklinde konuştu.