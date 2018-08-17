Suat Altın İnşaat 48 yılda 10 bin kişiyi ev sahibi yaptı

Son günlerde meydana gelen döviz kuru artışının inşaat sektörüne etkilerini değerlendiren Suat Altın, müşterilerinin yüzde 50’si gurbetçilerden oluşan Suat Altın İnşaat’ta konut satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığını ifade etti. Altın, “Suat Altın İnşaat olarak müşterilerimizin yarısına yakını gurbetçilerden oluşuyor. Bunların yüzde 40’ı da şu anda alımlarını yaptılar. Biz TL ile satış yaptığımız için biraz tedirgin olduk ama sonuçta Euro’nun düşüp eski değerine geleceğini biliyorduk” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla piyasalar canlandı”

Başkan Erdoğan’ın dövizlerin bozdurulmasına dair talimatının piyasalardaki olumsuz tabloyu tersine çevirdiğini kaydeden Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle Amerika ile Türkiye arasındaki sürtüşmelerden, Papaz Brunson olayından dolayı piyasalar ciddi biçimde yükseldi. Piyasaların yükselmesiyle birlikte piyasalarda bir gevşeme ve konut satışlarında bir daralma oldu. Bu süreç ortalama on gün sürdü. Ardından hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın dövizlerin bozdurulmasına dair talimatıyla birlikte süreç tersine döndü, önümüzdeki günlerde de dövizin eski haline döneceğini tahmin ediyoruz. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o seferberliği ilan etmesiyle birlikte piyasalarda ciddi bir canlanma oldu.”

Sektörel daralmalara rağmen 48 yıldır konut satışı devam ediyor

Firmalarının 48 yıldan bu yana konut satışı yaptığını hatırlatan Altın, zaman zaman görülen sektörel daralmalara rağmen konut yapımına devam ettiklerini dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana 8 bine yakın konut teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 bini bulacağını kaydeden Altın, “Firmamız 48 yıllık bir firma olduğu için, babamızın döneminden bu yana ciddi ivmeler geçirdi. En basitinden 15 Temmuz oldu, onun akabinde piyasalarda sektörel daralmalar görüldü. Ancak biz Suat Altın İnşaat olarak tüm bunlara rağmen işlerimize devam etmekteyiz; yurtdışı ve yurtiçindeki çalışmalarımız sürmekte, konut yapımlarımız durmadan devam etmekte, herkes demir fiyatları yükseliyor derken biz Suat Altın İnşaat olarak yeni temeller atmaktayız. İstanbul’da bitmek üzere olan 160 milyon TL’lik yatırımımız var, ki teslimatını Aralık ayında yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

Dövizlerdeki dalgalanmalara rağmen yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Altın, “2014 yılından bu yana yaptığımız yatırım 400 milyon TL’nin üzerinde. Yeni yatırımlarımız üzerinde de ciddiyetle duruyoruz. Yeni hastane bölgesindeki 800 konutluk çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje için de 250 milyon TL gibi bir bütçe ayıracağız” ifadelerini kullandı.