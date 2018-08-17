Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:37

Suat Altın İnşaat 48 yılda 10 bin kişiyi ev sahibi yaptı

Suat Altın İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın 48 yıldan bu yana 10 binin üzerinde kişiyi konut sahibi yaptıklarını söyledi.

Suat Altın İnşaat 48 yılda 10 bin kişiyi ev sahibi yaptı

17 Ağustos 2018 14:37



Son günlerde meydana gelen döviz kuru artışının inşaat sektörüne etkilerini değerlendiren Suat Altın, müşterilerinin yüzde 50’si gurbetçilerden oluşan Suat Altın İnşaat’ta konut satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığını ifade etti. Altın, “Suat Altın İnşaat olarak müşterilerimizin yarısına yakını gurbetçilerden oluşuyor. Bunların yüzde 40’ı da şu anda alımlarını yaptılar. Biz TL ile satış yaptığımız için biraz tedirgin olduk ama sonuçta Euro’nun düşüp eski değerine geleceğini biliyorduk” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla piyasalar canlandı”


Başkan Erdoğan’ın dövizlerin bozdurulmasına dair talimatının piyasalardaki olumsuz tabloyu tersine çevirdiğini kaydeden Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Özellikle Amerika ile Türkiye arasındaki sürtüşmelerden, Papaz Brunson olayından dolayı piyasalar ciddi biçimde yükseldi. Piyasaların yükselmesiyle birlikte piyasalarda bir gevşeme ve konut satışlarında bir daralma oldu. Bu süreç ortalama on gün sürdü. Ardından hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın dövizlerin bozdurulmasına dair talimatıyla birlikte süreç tersine döndü, önümüzdeki günlerde de dövizin eski haline döneceğini tahmin ediyoruz. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o seferberliği ilan etmesiyle birlikte piyasalarda ciddi bir canlanma oldu.”



Sektörel daralmalara rağmen 48 yıldır konut satışı devam ediyor


Firmalarının 48 yıldan bu yana konut satışı yaptığını hatırlatan Altın, zaman zaman görülen sektörel daralmalara rağmen konut yapımına devam ettiklerini dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana 8 bine yakın konut teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 bini bulacağını kaydeden Altın, “Firmamız 48 yıllık bir firma olduğu için, babamızın döneminden bu yana ciddi ivmeler geçirdi. En basitinden 15 Temmuz oldu, onun akabinde piyasalarda sektörel daralmalar görüldü. Ancak biz Suat Altın İnşaat olarak tüm bunlara rağmen işlerimize devam etmekteyiz; yurtdışı ve yurtiçindeki çalışmalarımız sürmekte, konut yapımlarımız durmadan devam etmekte, herkes demir fiyatları yükseliyor derken biz Suat Altın İnşaat olarak yeni temeller atmaktayız. İstanbul’da bitmek üzere olan 160 milyon TL’lik yatırımımız var, ki teslimatını Aralık ayında yapmış olacağız” şeklinde konuştu.



Dövizlerdeki dalgalanmalara rağmen yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Altın, “2014 yılından bu yana yaptığımız yatırım 400 milyon TL’nin üzerinde. Yeni yatırımlarımız üzerinde de ciddiyetle duruyoruz. Yeni hastane bölgesindeki 800 konutluk çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje için de 250 milyon TL gibi bir bütçe ayıracağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç