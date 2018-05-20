Sufi Mehter ramazan Sokağında

Programa ülkemizin önemli gruplarından Sufi Mehter katıldı. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Balanı Taner Yıldız ile birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı ziyaretçilerine muhteşem Ramazan geceleri yaşatmaya devam ediyor. İlginin her geçen gün arttığı Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası yapılan etkinliklerine Sufi Mehter katıldı. Konseri Eneri ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi. Yıldız ve Çelik, izleyicilerle birlikte Sufi Mehter tarafından seslendirilen ilahi ve marşlara eşlik etti.

Konser sonrası Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Başkan Mustafa Çelik, sahneye çıkarak Sufi Mehter’e bu özel gün için teşekkür ettiler. Başkan Çelik, Kayserililerin Ramazan’ın muhteşem manevi atmosferinde keyifli anlar yaşamalarından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çelik, kent merkezinde Ramazan Sokağı etkinlikleri yapılırken ilçelere ve büyük mahallelere de Ramazan Tırı ile bu ayın ruhuna uygun etkinlileri taşıdıklarını kaydetti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız da “Mübarek Ramazan gününün dolu dolu geçmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede hem manevi hem de milli duygularımızı hareket geçirmelerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.