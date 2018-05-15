Sultan Sazlığında Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Uçurtma Şenliği büyük ilgi gördü.

Şenliğe Yeşilhisar Kaymakamı Onur Yılmazer, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilhisar Kaymakamı Onur Yılmazer konuşmasına Filistin’deki yaşanan acı olayları kınayarak başladı. Kaymakam Yılmazer "Biz maalesef ki bu acıları sürekli yaşar hale geldik, bu evlatlarımız geçmişte Çağrı Bey’in Tuğrul Bey’in İslam sancağını temsil etmeye başladığı günden bu yana, çok büyük ve çok önemli bir görevle yetişiyor. Yarın yine bu saldırı olduğunda bunların dirayetiyle bu saldırıları bertaraf edeceğiz. Sultan ikinci Abdülhamid Han döneminde bölgede Filistin’in boşaltılması için çeşitli dalavereler çeviren, grupları o günlerde başarılı olamadı ama maalesef bugün gördüğümüz 59 tane şehidimiz var. Bizim geldiğimiz noktayı sorgulayarak yarınları yetiştiren ve yarınlarda İslam sancağını ileriye götürebilecek zulme son verecek nesiller geliştirmemiz lazım.Filistinlilere bu zulmü yapan onlarca insanın şehit olmasına ve yüzlerce insanın yaralanmasına sebep olan Abd ve İsrail’i şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Kaymakam Yılmazer, "Uçurtma kaybolmaya yüz tutmuş bir kültür. Eskiden çocuklar mahalle aralarında en iyi oyun olan uçurtmayı uçururlardı. Biz Erciyes’in yüzüne karşı unutulmaya yüz tutmuş kültürü canlandırmaya çalışıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz ise, "Üzüntülü elim bir hadiseden sonra böyle bir programı yapmak ve böyle bir programda bir araya gelmek bizleri çok üzdü. Filistin’de yaşanan vahşi batının katil Batı’nın yapmış olduğu Amerikasıyla İsrail ile bütün batının birleşerek tezgahladıkları katliamın yaşandığı bir günde bir araya gelmek bizleri çok ciddi bir şekilde üzdü. Allah onların belâlarını versin Allah’ın laneti üzerlerine olsun inşallah bunların hesabı bir gün görülecek bunların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var" dedi.

Başkan Akdeniz, "Milli Manevi ve ülkesine sahip çıkan gençler olarak bu ülke sizlere emanet. Onun için durmak yok, onun için çalışacağız bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Bu mücadele içinde ilgimizi birikimimizi yeteri kadar oluşturup bunlarla ilgili uygulamaları hep beraber yapacağız. Bu ülke bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim, bu vatana sahip çıkacağız, bu millete sahip çıkacağız, bu devlete sahip çıkacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bugün nasıl bizimle uğraşıyorlarsa gelecekte de bu ülkenin düşmanları, bu milletin düşmanları bizlerle uğraşacak. Onun için bilgimizi, birikimimizi, donanımımızı yeteri kadar çoğaltıp bizim bu konuda mücadelemizi arttırmamız lazım. Böyle bir günde coşkumuzun bol olması, muhabbetimizin bol olması, paylaşımımızın bol olması dileğiyle" ifadesinde bulundu.

Yapılan konuşmalar sonrasında uçurtma şenliğinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi.