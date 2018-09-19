Sultan Sazlığı'nda yaralı bulunan kuşlar tedavi altına alındı

Kayseri Orman ve Su İşleri ekipleri tarafından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan Şahin, balaban ve balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri Orman ve Su İşleri sorumluluk alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görev yapan saha bekçileri tarafından yaralı olarak şahin, balaban, balıkçıl kuşu bulundu. Yaralı kuşlar, tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.

Yaralı kuşların tedavilerinin ve bakımlarının ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.