Sultanlar liderliği bırakmıyor

Lig 5.Grup karşılaşmasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Adana ekibi Çukurova Efes'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri ekibi Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor liderliğini sürdürdü. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeden mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna dolu dizgin ilerliyor. Çukurova Efes karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk seti 25-15, ikinci seti 25-10 ve üçüncü seti 25-11 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor aldığı bu galibiyetle Ereğli Gençlik maçını telafi etmiş oldu.

Çukurova Efes maçı sonrası bir açıklamada bulunan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin, “ Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında Ereğli GSK karşısında bir talihsizlik yaşadık, taraftarımızdan özür dilemek ve onlara mağlubiyeti unutturmak istiyorduk, oyuncularımız sahada oyun adına yapılması gereken ne varsa hepsini yaptı ve haklı bir galibiyet aldık. Umarım özrümüz kabul olur. Bu seviyelerde kolay rakip yoktur. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. 8 maç sonunda 1 mağlubiyet, 7 galibiyet alarak topladığımız 21.840 puanla grup lideriyiz. 0, 84 puan alt yapı liglerindeki başarılarımızın yansıması, grup ikincisi Kuzeyboru Spor Kulübü 21,400 puanda mesela. Voleybolda alt yapı sadece sporcu kaynağı sağlamıyor, puan da getiriyor bu yüzden çok önemli. Bunda Seher Şahin'in emeği çok büyük. OSB Teknik Koleji yönetiminden razı olsun maddi ve manevi desteklerini esirgemiyorlar, tribünde yalnız bırakmıyorlar. Bizi evimizdeki maçlarda tribünden, deplasmanda dualarıyla destekleyen taraftarımıza şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. Tüm gayretimiz bunun için” şeklinde konuştu.