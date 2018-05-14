Sumudica: “Evimizdeki son maçımızı kaybetmek istemezdik”

haftasında konuk ettikleri Teleset Mobilya Akhisarspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, “Evimizdeki son maçı mağlubiyetle kapatmak istemezdik. Ama futbolda olağan şeyler bunlar” dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakip takımın ligde kalmak için daha fazla motive olduğunu ifade ederek, “Bir mağlubiyet daha. Motivasyonumuzu kaybetmiştik. Rakip takım ligde kalmak için daha motive olmuştu. İlk 11’den 5 oyuncumuz eksikti, orta sahada fazla seçeneğimiz yoktu. Kolay değil. Evimizdeki son maçı mağlubiyetle kapatmak istemezdik. Ama futbolda olağan şeyler bunlar. Benim için çok değişik bir maçtı” ifadelerini kullandı.