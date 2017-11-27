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27 Kasım 2017 22:37

Sumudica: “Galatasaray’a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Galatasaray’a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı” dedi.

Sumudica: “Galatasaray’a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı”

27 Kasım 2017 22:37


Kayserispor, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.


Sumudica, “Bugün oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Rakibimizden taktiksel anlamda 10 kat daha iyiydik. Geçen hafta Galatasaray’a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı. Bir tane hakem çıkıyor ve onun kurallarına göre oyun oynuyoruz. İlk yarı sonunda Adebayor ile konuştum, kendisinin bana söylediği; ’Topu kolumla aldım.’ Bütün stat Adebayaor’u ıslıklamaya başlayınca herkesten özür diledi. Attığı golde koluyla yardım aldı. Eğer Kayseri Trabzon maçını ve bugünkü maçını kazansaydı ligde ikinci sıradaydık. Sadece saygı istiyorum. Şehre, taraftarlara, başkana ve yönetime saygıları olsun. Her geçen gün saçları biraz daha beyazlayan hocaya saygıları olsun. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi 4’üncüyüz. Çok mutluyum. Karşımızdaki rakipten daha iyi oynadık. Lucescu soyunma odamıza kadar geldi ve oyuncularımızı tebrik etti. Bugün çok büyük maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi ekibine karşı iyi oynadık” ifadelerini kullandı.




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