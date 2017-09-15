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15 Eylül 2017 21:00

Süper Lig

Kayserispor, Süper Lig’in 5.

Süper Lig

15 Eylül 2017 21:00

haftasında evinde Antalyaspor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Deniz’in sol kanattan içeri çevirdiği topta ceza sahası dışında Badji topla buluştu. Rakibini geçerek önünü açan Badji, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0


4. dakikada sağ kanattan Deniz’in ceza sahasına yaptığı ortada müsait durumdaki Kana Bıyık dokunamadı.


31. dakikada Erkan’ın sol kanattan ceza sahasına doğru defansın arkasına attığı topa Deniz yetişemeyince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.


32. dakikada sol kanattan Güray’ın ceza sahası içerisinde gönderdiği topta müsait pozisyondaki Umut, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Şamil xx, Güray xx, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Badji xxx, Erkan xx, Kucher x, Kana Bıyık x (Sapunaru dk. 22 x)


Yedekler: Muammer, Asamoah Gyan, Levent, Espinoza, Stajiljkovic, , Boldrin, Canberk, Bia, Atilla


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Antalyaspor: Ferhat x, Celustka x, Dijourou xx, Angelo, Sakıp x, Yekta xx, Da Silva x, Nasri x, Bitencourt x, Aydın x, Eto x


Yedekler: Boffin, Ozan, Chico, Nazım, Vainqueur, Musa, Harun, Danilo, El Kabir, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Badji (dk. 1) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Angelo, Sakıp (Antalyaspor)




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