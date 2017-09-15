haftasının açılış maçında Kayserispor, Antalyaspor’u konuk etti. Kayserispor, rakibini Badji ve Umut’un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanattan Nasri’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu önünde bulan Celutska’nın sert vuruşunda top savunmaya çarptı.

65. dakikada Nasri’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Kucher’in topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto’nun vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

67. dakikada Umut’un indirdiği topla ceza sahası dışarısında topla buluşan Deniz’in vuruşunu kaleci Ferhat topu güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada atağında Antalyaspor kalecisi Ferhat’ın hatasıyla topu kapan Mendes, topu ceza sahasındaki Umut’a çıkardı. Umut’un müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

90. dakikada atağında ceza sahasında topla buluşan Bitencourt’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Kayserispor: Lung xxx, Lopes xx, Şamil xx, Güray xx (Boldrin dk. 64 xx), Umut xx, Deniz xx (Stajiljkovic dk. 83 ?), Mendes xx, Badji xxx, Erkan xx, Kucher x, Kana Bıyık x (Sapunaru dk. 22x x)

Yedekler: Muammer, Asamoah Gyan, Levent, Espinoza, Canberk, Bia, Atilla

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Antalyaspor: Ferhat x, Celustka x, Dijourou x, Angelo, Sakıp x, Yekta x (Vainqueur dk. 46 x), Da Silva x (Emre dk. 74 x), Nasri x, Bitencourt xx, Aydın x (Danilo dk. 58 x), Eto x

Yedekler: Boffin, Ozan, Chico, Nazım, Musa, Harun, El Kabir

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Badji (dk. 1), Umut (dk. 77) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kucher, Lopes (Kayserispor) Angelo, Sakıp, Nasri, Bitencourt, Eto (Antalyaspor)