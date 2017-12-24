Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Boutaib’in pasında Murat Yıldırım gelişine sert vuruşunu kaleci Lung kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Meza’nın şutunda top üstten auta çıktı.
20. dakikada Atila Turan’ın pasında topla buluşan Deniz Türüç’ün ceza sahasına girip ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’tan döndü.
22. dakikada ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.
45. dakikada Pereira’nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Boutaib’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk x, Asım Yusuf Öz x, Osman Gökhan Bilir x
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx
Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Espinoza, Meleg, Berkant, Stojiljkoviç, Erdal, Bia
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat xx, Boutaib xxx, Azubuike xx, Sadık xx, Turgut x, Cissokho x, Chebake xx, Aytaç xx, Meza x
Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Adem, Murat, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)