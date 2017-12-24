Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 16:03

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

24 Aralık 2017 16:03

haftasında Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Misafir takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Atila Turan’ın pasında Bia’nın şutunda top kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


66. dakikada Şamil’in şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.


82. dakikada Kana Bıyık’ın ortasında kaleci Ertaç topu yumruklayarak uzaklaştırdı.


84. dakikada Deniz Türüç’ün şutunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)


Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, Erdal


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, Meza


Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
  • Perşembe
    Sisli
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç