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27 Kasım 2017 20:50

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

27 Kasım 2017 20:50

haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


9. dakikada hızlı kullanılan taç atışında defansı hazırlıksız yakalayan Deniz topu ceza sahası içerisindeki Umut’a gönderdi. Müsait pozisyonda Umut’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada defansın arkasına atılan uzun topla buluşan Mendes’in kaleyi çaprazdan gören noktada yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.


35. dakikada Deniz’in sağ kanattan ceza sahasına girdiği pozisyonda karambol yaşandı. Defansın uzaklaştıramadığı topu bir anda önünde bulan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak Volkan’da kaldı.


38. dakikada Caiçara’nın sol kanattan yaptığı ortada defans topu kornere çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı ancak İrfan topu tekrar kafayla ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topu önce kontrol eden Adebayor’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narin xx, Hakan Yemişken


Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Şamil x, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin x, Badji x, Kana Bıyık xx, Atilla x


Yedekler: Lung, Levent, Espinoza, Güray, Meleg, Berkant, Stajiljkovic, Erdal, Kucher


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy x, Attamah xx, Epureanu x, Visca xx, De Costa x, Adebayor xx, İrfan xx, Frei x, Caiçara xx, Gökhan x


Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Trindade, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Umut (dk. 9) (Kayserispor), Adebayor (dk. 38) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Deniz, Lopes (Kayserispor)




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