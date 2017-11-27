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27 Kasım 2017 21:56

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

27 Kasım 2017 21:56

haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması Umut ve Adebayor’un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


47. dakikada defansın hatası sonrası topu kapan Umut’un ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


52. dakikada Boldrin’in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un vuruşunda top yandan auta gitti.


53. dakikada ani gelişen atakta sol kanattan çizgiye inen Deniz’in ortasında müsait durumdaki Umut kafayı vurdu ancak kaleci Volkan güçlükle topun sahibi oldu.


70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narin xx, Hakan Yemişken


Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Şamil x (Espinoza dk. 77 x), Umut xx (Stajiljkovic dk. 85 ?), Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin x (Güray dk. 64 x), Badji x, Kana Bıyık xx, Atilla x


Yedekler: Lung, Levent, Meleg, Berkant, Erdal, Kucher


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy x, Attamah xx, Epureanu x, Visca xx, De Costa x, Adebayor xx (Mevlüt dk. 81 x), İrfan xx (Hakan dk. 76 x), Frei x (Napoleoni dk. 75 x), Caiçara xx, Gökhan x


Yedekler: Mert, Trindade, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Umut (dk. 9) (Kayserispor), Adebayor (dk. 38) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Deniz, Lopes, Badji (Kayserispor), Epureanu (Medipol Başakşehir)




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