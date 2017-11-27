Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması Umut ve Adebayor’un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada defansın hatası sonrası topu kapan Umut’un ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
52. dakikada Boldrin’in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un vuruşunda top yandan auta gitti.
53. dakikada ani gelişen atakta sol kanattan çizgiye inen Deniz’in ortasında müsait durumdaki Umut kafayı vurdu ancak kaleci Volkan güçlükle topun sahibi oldu.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narin xx, Hakan Yemişken
Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Şamil x (Espinoza dk. 77 x), Umut xx (Stajiljkovic dk. 85 ?), Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin x (Güray dk. 64 x), Badji x, Kana Bıyık xx, Atilla x
Yedekler: Lung, Levent, Meleg, Berkant, Erdal, Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy x, Attamah xx, Epureanu x, Visca xx, De Costa x, Adebayor xx (Mevlüt dk. 81 x), İrfan xx (Hakan dk. 76 x), Frei x (Napoleoni dk. 75 x), Caiçara xx, Gökhan x
Yedekler: Mert, Trindade, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Umut (dk. 9) (Kayserispor), Adebayor (dk. 38) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz, Lopes, Badji (Kayserispor), Epureanu (Medipol Başakşehir)