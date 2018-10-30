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Süper Lig'de 9 maçta 21 gol

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı. Oynanan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı. 9 maçta 5 kez ev sahibi ekip kazanırken 2 kez de deplasman takımı kazandı. 9 müsabaka içerisinde 2 maç da berabere bitti.


Beşiktaş, Akhisar, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor sahasında kazanarak 3'er puan kazanırken Ankaragücü ile Medipol Başakşehir de deplasmanda kazanan 2 takım oldu. Antalyaspor-Trabzonspor, Erzurumspor ve Kasımpaşa maçları da berabere noktalandı ve kazanan olmadı.


Haftanın en gollü ve en farklı biten maçında Beşiktaş sahasında Rizespor'u 4-1 mağlup ederken Ankaragücü de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı.


Bu hafta oynanan 9 maç arasında golsüz sona eren müsabaka olmadı. Konyaspor-Başakşehir (0-1) ve Akhisarspor-Göztepe (1-0) maçları da en kısır geçen iki müsabaka oldu.

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