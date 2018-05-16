Şüpheli paketten ’Elektrikli süpürge’ çıktı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, otobüs duraklarının yanında şüpheli bir paket gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, vatandaşları da duraklardan uzaklaştırdı. Özel kıyafeti ile pakette inceleme yapan bomba imha uzmanı, pakette elektrikli süpürge olduğunu tespit etti. Vatandaşlarda bunun üzerine rahat bir nefes alırken, paket incelenmek üzere polis ekipleri tarafından götürüldü.

Trafiğe kapanan cadde, yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.