Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 10:17

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

Türkiye genelinde, 10.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

01 Aralık 2017 10:17

yılında 10 şehirde eş zamanlı olarak yapılan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, Abdullah Gül Üniversitesi’nde de (AGÜ) gerçekleştirildi.


Gençlik faaliyetleri yürüten AGÜ Gençlik Fabrikası’nın organizasyonuyla eşzamanlı olarak Sümer Kampüsü’nde düzenlenen festivalde, 2017 yılı seçkisinde yer alan birçok ülkeden filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu.


200’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen festival, “Şirket Şehri” adlı filmin gösterimi ile başladı. Festival daha sonra sırasıyla “Birlikteliğin Adası” ve “Küçük İnsanlar Büyük Ağaçlar” adlı filmlerin gösterimiyle devam etti. Ardından izleyicilerin hoş vakit geçirmesi amacıyla verilen arada ise konserler verildi, stantlar açıldı ve atölye çalışmaları yapıldı.


AGÜ Sahne Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen konserlerde “Bin Kere Söyledim” adlı grup ile Özkan Çim, Turhan Temel, Burak Koroğlu sahne aldı. Öğrenci kulüplerinin stantlar açtığı festivalde Fotoğrafçılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen sergi gösterimi yapıldı. Festivalde Tohum Topu, Mantar Tıpa, Kraft Defter Yapım, Pet Şişeden Kuş Yemi Kabı Yapımı atölyeleri gerçekleştirildi.


Düzenlenen etkinliklerden sonra ise “Nehir Mavisi” adlı film ile “Anlam Peşinde” ve “Korkutan Yük: Deniz Taşımacılığının Gerçek Bedeli” adlı uzun metraj belgeseller gösterime girdi.


İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niğmet Uzal da “Sorunlu ve Sorumlu Tüketim” konulu sunum yaptı. Doç. Dr. Uzal sunumunda, sürdürülebilirliğin, yaşam kalitesinden ödün vermeden gerçekleştirilebilmesinin önemini vurguladı.


Festival, kolektif bir çabanın ürünü olan, sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu düşünen bireylerin ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    13°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç