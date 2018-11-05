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Suriyeli kaçakçıların polisi şaşırtan yöntemi

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, araç stepnesinin içerisine gizlenmiş yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, araç stepnesinin içerisine gizlenmiş yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gümrük kaçağı sigara ticareti yapan Suriye uyruklu N.T., M.H., A.T. ve A.A. isimli şahıslara yönelik 1 hafta içerisinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda, araç stepnesinin içine gizlenmiş 5 bin 25 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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